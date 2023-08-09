Новую метеостанцию установили в одном из самых влажных мест России — озере Зеркальном в Сочи

Две новые агрометеостанции в кордоне Лаура и озере Зеркальное установил Кавказский заповедник вместе с компанией «Минимакс-94».

Станции автономны и заряжаются от солнечных батарей, поэтому для их размещения выбрали территории с наибольшей продолжительностью солнечного освещения. Количество солнечных дней на озере Зеркальном не превышает 60-70 дней в год.

Сейчас станции позволяют узнать влажность, температуру, а также скорость ветра. Данные обновляются каждый час, показания можно наблюдать на главной странице сайта, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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