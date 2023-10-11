Новую мастерскую открыли в Краснодарском монтажном техникуме

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова посетила колледжи краевой столицы.

Мастерская «Промышленная механика и монтаж» позволит получить студентам востребованную специальность. Замгубернатора отметила, что сейчас на рынке не хватает таких рабочих профессий, как монтажники, сварщики, а также строители.

Кроме того, на платформе педагогического колледжа открыли еще две мастерские.

«В отрасли хочется видеть молодые прогрессивные кадры. Количество детей в крае растет, строятся детсады. Важно, чтобы педагоги приходили в реальный сектор», — рассказала Минькова.

По словам вице-губернатора, за 4 года на площадке 37 учреждений среднего профессионального образования открыли 83 мастерских. Сейчас оснащаются еще шесть. На будущие два года на эти цели выделят 100 млн рублей.

«Системе СПО 83 года. Сейчас это снова синоним прочных знаний и гарантированного трудоустройства. Уникальные компетенции, которые здесь дают, должны возвращаться в экономику края», — написала Анна Минькова в Telegram.

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