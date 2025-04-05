Новую котельную построили на территории школы в Кореновском районе

Новая котельная находится на территории школы № 10 на улице Партизанской в хуторе Анапском. Объект заменит старую угольную установку и будет обеспечивать отоплением учеников школы и воспитанников группы детского сада.

По словам врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслава Шапошника, строить автоматизированную блочно-модульную котельную начали в конце 2024 года. Подрядчик уже завершил все строительно-монтажные работы.

Объект инженерной инфраструктуры построили по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса». Уже в следующий отопительный сезон котельная начнет работать.

Всего по госпрограмм «Развитие ТЭК» планируют построить 14 объектов теплоснабжения. Еще девять котельных планируют возвести за счет инвесторов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Напоминаем, что новости от администрации Краснодарского края можно читать и на других площадках. Если вам удобнее читать в соцсетях, то вы найдете их во «ВКонтакте» и на «Одноклассниках».

Читайте также: Новую котельную запустили в Гулькевичах. Котельную построили в рамках краевой госпрограммы «Развитие топливно-энергетического комплекса». Блочно-модульный объект инженерной инфраструктуры появился на улице Чехова. Новая котельная заменила старую частную, которой до сих пор пользовались жители этой части города. Объект обеспечит теплом детский сад и 17 многоквартирных домов.

Подпишись, здесь всегда интересно.