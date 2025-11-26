Новую дорожную разметку и знаки на парковках вводят в Краснодарском крае

На парковках теперь можно увидеть измененные указатели и яркие пунктирные линии. К традиционной букве на знаке добавили изображение монет. Теперь автомобилисты отдают деньги за стоянку и у крупных гипермаркетов.

В Анапе по всему городу увеличили количество платных парковок, но не все местные оценили такое новшество. Татьяна Жарикова говорит, что машины на улице рядом с ее домом теперь бесплатно ставить негде.

«Никого не предупреждали о том, что за это будут кого-то штрафовать. Почему-то начали штрафовать именно соседа», — сетует жительница Анапы Татьяна Жарикова.

Как выяснилось, штрафуют соседа за парковку авто на зеленой зоне. Должен он уже более 10 тыс. рублей, но сдаваться и отдавать деньги пока не намерен. Около 40 лет Виталий Цветков живет здесь, а машину паркует у дома почти 20 лет.

«Якобы мы стоим на газоне, а газоном мы ухаживаем, тут цветочки, деревца. Я и знать не знал, что меня оштрафуют. Еще потом пять штрафов пришли, неизвестно сколько их придет», — делится житель Анапы Виталий Цветков.

«Даже придомовая территория частного дома, где парковались 10-летиями, если является муниципальной, то парковка на ней запрещена. Данные штрафы можно оспорить, если произошло нарушение самого процесса фиксации нарушения», — объясняет юрист Марина Илич.

«Если бы заезд к дому был благоустроен и имел твердое покрытие, система бы не зафиксировала нарушение и штраф бы не пришел. Для того, чтобы избежать штрафов в будущем, собственнику необходимо провести соответствующее благоустройство территории, прилегающей к земельному участку», — отмечает пресс-служба администрации Анапы.

Благоустраивают территорию по всей Анапе. На месте платных парковок не только обновили знаки, но и добавили синюю разметку.

«Нововведения появились и в столице Кубани. Синюю пунктирную линию, обозначающую границы платной парковки, можно увидеть на улице Калинина, Дальней и Рашпилевской. Для удобства водителей сделали яркую разметку, чтобы проще было отличить бесплатную и платную стоянку. Но все чаще в центре встречаются отсутствующие или частично закрытые номера. Таких машин здесь большинство», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Дарья Остапец.

За нечитаемые номера на парковке привлечь к ответственности пока не могут, зато во время езды нарушителям грозит штраф 5 тыс. рублей или лишение прав до 3 месяцев.

