Новую чайную плантацию заложат в филиале Субтропического научного центра РАН в Адыгее

Сотрудники лаборатории провели исследования почвы в Адыгейском филиале Субтропического научного центра РАН перед закладкой чайной плантации.

Все отобранные образцы почвы пройдут через комплекс агрохимических анализов, специфических для растений чая. Правильный выбор участка для закладки плантации определит продуктивность и долговечность будущих насаждений.

Ученые также определили состояние генофонда чая, хурмы восточной, фундука, азимины, унаби и курильского чая.

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