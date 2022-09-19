Новороссийскому ФК «Черноморец» исполнилось 115 лет

Видео канала «Кубань 24»

В честь этой даты на главном стадионе города прошел большой футбольный праздник.

Новороссийск вернулся в прошлое — в приятные футбольные времена, когда местный «Черноморец» играл в Высшей лиге, а против него на этот газон выходили сильнейшие российские футболисты. Многие из них приехали поздравить клуб с праздником. И сыграли за сборную российских легенд. Противостояли им бывшие звезды новороссийского футбола.

Ветераны «Черноморца» вместе со сборной легенд провели на поле два тайма по 25 минут. До перерыва по разу пробили пенальти. Но отличиться так никто и не смог. А во второй половине матча зрители увидели сразу четыре мяча. У новороссийцев отличились Роман Орещук и Сергей Штриков. У гостей дублем отметился Александр Панов.

«В Новороссийск всегда приезжать хорошо, потому это действительно хороший город, интересный. Много воспоминаний, потому что не хватает этого города в Премьер-лиге. Здесь хорошие болельщики, хороший стадион, очень радует. Сегодня — да, игра получилась боевой. Обе команды не хотели проиграть. Ну, на выигрыш, наверное, не наиграли. А на ничью — как раз получилось», — сказал игрок сборной легенд футбола России Александр Панов.

Совместные фото с кумирами и раздача автографов после игры — продолжение праздника для болельщиков. Любовь к футболу в городе по-прежнему сильна.