Новороссийский бетон занесли Книгу рекордов России как самый прочный

В Новороссийске 15 сентября официально зафиксирован новый рекорд — «Самый прочный бетон России».

Новороссийский бетонный завод выпускает бетон по специальной формуле. Чтобы подтвердить рекорд, материал прошел экспертизу в независимой лаборатории. Так, новороссийский бетон получил оценку в 116% от заявленной марки М1000.

«Мыс Любви уже украсил арт-объект «Рекорды Новороссийска». В ближайшее время в рекреационной зоне «Нептун» появится красочный мурал с изображением важных достижений города-героя. Известный новороссийский скульптор Евгений Соколов предложил оригинальный вариант увековечивания индустриальных рекордов в единой концепции», — сообщил мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

Кроме бетона, Новороссийск может похвастать и другими рекордами: крупнейший торговый порт страны, самый крупный в свое время амбар-элеватор, самая массовая игра в шахматы, рекорд погружения в Черное море с аквалангом на 179,9 м за 8 минут.

Это не все достижения Новороссийска, отмеченные в Книге рекордов, подробнее здесь.