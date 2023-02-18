Новороссийск получил более 10 млн рублей на отлов и содержание бездомных животных

Субвенцию в размере 10 млн 140 тыс. рублей на 2023 год выделили Новороссийску из бюджета Краснодарского края.

Эти средства направят на отлов и содержание бездомных животных в течение 26 суток, вакцинацию, стерилизацию, маркирование и возврат на прежнее место обитания. МКУ «УЖКХ города» разместило соответствующую документацию на портале Госзакупок.

«Выполнение всех перечисленных мероприятий проводится в соответствии с действующим законодательством в области обращения с животными, с соблюдением принципов гуманности, что позволит уменьшить популяцию и улучшить жизнь животных», — сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

При обнаружении безнадзорного животного в Новороссийске нужно обращаться в МБУ АПК «Безопасный город» по телефону 63-70-76 или в МКУ «УЖКХ города» по телефону 61-00-14.

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