Новороссийск передал в Керчь копию Знамени Победы

Новороссийск отметил 81-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков. Несколько дней в городе-герое проходили памятные мероприятия и патриотические акции. По традиции дали Залп Памяти с крейсера «Михаил Кутузов».

Штурм в ночь с 9 на 10 сентября 1943 года стал одним из трагических событий истории Великой Отечественной войны. Ожесточенные бои шли почти неделю. Чтобы отстоять Новороссийск, наши войска прорвали оборонительный рубеж — «Голубую линию», которую враг считал непреодолимой.

Как отметил глава Новороссийска, помнить о подвиге предков сегодня — особенно важно.

«Конечно, мы вспоминаем те трагические, героические, исторические события, которые повлияли на жизнь города в целом, когда наши предки, наши деды и прадеды ценой своей жизни освободили наш город от фашистов», — говорит мэр Новороссийска Андрей Кравченко.

Также в память о павших на Площади героев провели концерт-реквием: артисты исполнили песни военных лет, а после рассказывали о событиях тех страшных дней.

В продолжение мероприятия жители и гости Новороссийска возложили цветы к Мемориальной стене. Присоединились к памятной акции и представители местной власти.

«Пусть наши дети, потомки тех великих советских воинов, которые добыли нашу Победу, знают это все, передают знания об этом всем своим потомкам», — говорит руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю Александр Долгов.

Новороссийск принял от Волгограда копию Знамени Победы в рамках Международной информационно-патриотической акции Росреестра «Марафон Победы — преемственность поколений». Далее эстафета перешла в город-герой Керчь.

«Сейчас знамя Победы из города-героя Новороссийск передано нам. После чего оно прибудет в Керчь на торжественное мероприятие в Мемориальный комплекс Аджимушкайской каменоломни. Следом Знамя поступит в Севастополь», — сообщает заместитель руководителя Росреестра по Республике Крым и Севастополю Алексей Довгорук.

Торжественные мероприятия проходили весь день: юнармейцы стояли в почетном карауле возле монументов, прошла панихида по погибшим.