Новогоднее шествие Дедов Морозов пройдет 26 декабря в Геленджике

Мероприятие начнется в 16:00 у Дворца культуры на улице Луначарского. Деды Морозы и Снегурочки пройдут по набережной до Центральной площади через улицу Ангулем.

На Центральной площади зажгут главную городскую елку. Начнет работу домик Деда Мороза.

Принять участие в шествии Дедов Морозов может каждый желающий, у кого есть шуба, борода и Снегурочка. Организаторы также посоветовали участникам «взять с собой» прекрасное настроение, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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