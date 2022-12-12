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Новогоднее шествие Дедов Морозов пройдет 26 декабря в Геленджике

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novogodnee-shestvie-dedov-morozov-projdet-26-dekabrya-v-gelendzhike
Новогоднее шествие Дедов Морозов пройдет 26 декабря в Геленджике
Фото пресс-службы администрации Геленджика

Мероприятие начнется в 16:00 у Дворца культуры на улице Луначарского. Деды Морозы и Снегурочки пройдут по набережной до Центральной площади через улицу Ангулем.

На Центральной площади зажгут главную городскую елку. Начнет работу домик Деда Мороза.

Принять участие в шествии Дедов Морозов может каждый желающий, у кого есть шуба, борода и Снегурочка. Организаторы также посоветовали участникам «взять с собой» прекрасное настроение, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

Читайте также: новогодний мотопробег Дедов Морозов и Снегурочек провели в Краснодаре.

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