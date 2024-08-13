Нового начальника ГАИ назначили в Армавире

Нового начальника Госавтоинспекции Армавира Кирилла Макаренко представили на планерном совещании в администрации города 12 августа.

«На этой должности я применю все свои знания и опыт, чтобы решить острые вопросы, которые есть сейчас в Армавире. В первую очередь нацелю личный состав ГАИ на снижение аварийности и дорожного травматизма, также будет сделан упор на выявление грубых нарушений ПДД — управление транспортным средством в состоянии опьянения, выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам на переходах и нарушения ПДД, допускаемые самими пешеходами. Особое внимание будет уделено предупреждению ДТП с участием детей», — отметил Макаренко.

Кирилл Макаренко родился 12 апреля 1976 года в Краснодарском крае. В 1995 году он окончил Краснодарскую специальную среднюю школу милиции МВД РФ, в 1999 году окончил Краснодарский юридический институт МВД России по специальности «Юриспруденция».

В 1993 году Макаренко поступил на службу в органы внутренних дел, с 1996 по 2000 годы служил в должности оперуполномоченного отделения уголовного розыска ОВД Приморско-Ахтарского района.

С 2000 года по 2023 год проходил службу на различных должностях в ГАИ Краснодара. С мая 2023 года занимал должность начальника отделения технического надзора отдела госинспекции БДД УМВД России по Краснодару.

За время службы награжден медалями «За отличие в службе» 1, 2 и 3 степени. Приказ о назначении на новую должность подписали 2 августа, сообщает пресс-служба администрации Армавира.

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