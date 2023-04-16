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Новое патриотическое пространство «Землянка» открылось в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novoe-patrioticheskoe-prostranstvo-zemlyanka-otkrylos-v-krasnodare
Новое патриотическое пространство «Землянка» открылось в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Новое патриотическое пространство на Рождественской набережной, 11 открыла детско-юношеская общественная организация «Школьный краеведческий поисковый отряд «Патриоты Кубани».

В «Земляке» школьникам Краснодара расскажут о событиях Великой Отечественной войны. Это не только поможет детям больше узнать об истории родного края, но и будет полезно при написании проектных и конкурсных работ.

В патриотическом пространстве имеются туристический, тактический, просветительский кабинеты, а также кабинеты допризывной подготовки, первой доврачебной помощи, ОФП. Также имеются танкодром и выставочная комната поискового отряда.

В «Земляке» действует единственная на Кубани музейная комната 9-ой Краснодарской пластунской дивизии. Внучка командира Петра Метальникова Ирина Петунина передала в музей саперную лопатку, с которой ее дед прошел всю войну, а также его медали.

Проект реализуется с использованием гранта Президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов.

В отряд «Патриоты Кубани» могут вступить жители Краснодара в возрасте  от 10 до 17 лет. Подробную информацию можно узнать по телефону 8 928 419-15-59, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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