Новое оборудование установили в больницах пяти районов Краснодарского края

Средства на наркозно-дыхательные аппараты выделили по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

Новое оборудование получили городская больница Горячего Ключа, а также Северская, Выселковская, Лабинская и Усть-Лабинская ЦРБ.

«Наркозно-дыхательный аппарат — это основной инструмент анестезиолога, который сочетает в себе современную систему подачи анестетика с мониторингом состояния оперируемого пациента», — отметил главврач городской больницы Горячего Ключа Виктор Дегтярев.

По нацпроекту «Здравоохранение» в регионе ремонтируют медучреждения, строят поликлиники, ФАПы и офисы врача общей практики, а также закупают оборудование — в этом году медорганизации получили 44 единицы новой техники, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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