Новое кладбище площадью более 30 га появится в Крымске

Землю под новое кладбище в Крымске выделили на Молдаванском шоссе, недалеко от уже существующего места захоронения.

Площадь участка составляет — более 30 га. Сейчас проводят работы по планированию территории. Здесь выполнят благоустройство и построят часовню.

«Захоронение на новом участке начнется в ближайшее время», — написал глава Крымского района Сергей Лесь в своем Telegram-канале.

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По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, дорожки на офицерском секторе вымощены плиткой. Во время строительства очень внимательно рабочие относятся к захоронениям. На могиле братьев Игнатовых отремонтировали мраморную плиту, очистили стелу от старых слоев краски. Реставрацию мемориала и памятника «Алеше» проводят специалисты, которые обновляли музей имени Фелицына.

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