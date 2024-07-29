«Ночные концерты» лягушек начались в Сочи
Общество
29.07.2024 08:27
Сейчас у этих земноводных брачный период.
Кавказский подвид, распространенный от Кубани до Закавказья и Дагестана, называют квакшей Шелковникова. Эти амфибии, обычные для центральной и южной Кубани, полностью отсутствуют в ее степной части. Они отличаются от других российских земноводных наличием особых липких дисков на пальцах, с помощью которых лягушки могут взбираться по листьям растений, гладкой коре и даже по стеклу.
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