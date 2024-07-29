«Ночные концерты» лягушек начались в Сочи

Сейчас у этих земноводных брачный период.

Кавказский подвид, распространенный от Кубани до Закавказья и Дагестана, называют квакшей Шелковникова. Эти амфибии, обычные для центральной и южной Кубани, полностью отсутствуют в ее степной части. Они отличаются от других российских земноводных наличием особых липких дисков на пальцах, с помощью которых лягушки могут взбираться по листьям растений, гладкой коре и даже по стеклу.

Читайте также: две лисы неожиданно вышли к людям на западе Краснодара.