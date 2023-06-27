Ночная гроза оставила без света шесть населенных пунктов в Анапе

Об аварийных отключениях электричества сообщили 27 июня в 9:09.

В настоящее время без света находятся частично станица Благовещенская, село Джигинка. Также нет света в хуторах Верхний Чекон, Чекон, Вестник и Веселая Горка.

На восстановление ориентировочно потребуется 2-3 часа, сообщает МЦУ Анапа в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью сильные ливни с грозой и градом прошли по Черноморскому побережью.