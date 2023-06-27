Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Ночная гроза оставила без света шесть населенных пунктов в Анапе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nochnaya-groza-ostavila-bez-sveta-shest-naselennyh-punktov-v-anape
Ночная гроза оставила без света шесть населенных пунктов в Анапе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об аварийных отключениях электричества сообщили 27 июня в 9:09.

В настоящее время без света находятся частично станица Благовещенская, село Джигинка. Также нет света в хуторах Верхний Чекон, Чекон, Вестник и Веселая Горка.

На восстановление ориентировочно потребуется 2-3 часа, сообщает МЦУ Анапа в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ночью сильные ливни с грозой и градом прошли по Черноморскому побережью.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июня
Какой сегодня праздник: что отмечают 27 июня
Признанные шедевры: пятерка самых страшных фильмов
Признанные шедевры: пятерка самых страшных фильмов
Чем так полезен мед: топ-10 самых популярных видов меда
Чем так полезен мед: топ-10 самых популярных видов меда
10 вещей, которые нельзя делать в жару
10 вещей, которые нельзя делать в жару
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
Смородина и не только: педиатр рассказала, какие ягоды обязательно нужно давать детям
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях