«Ночь кино — 2024»: куда пойти в Краснодаре?

Всероссийская акция «Ночь кино» пройдет во всех регионах 24 августа. Начало традиционно в 18:00.

Все гости акции смогут увидеть российские фильмы «Сто лет тому вперед», «По щучьему велению» и «Воздух».

Кроме того, в домах культуры, музеях, библиотеках, муниципальных кинотеатрах пройдут концерты, викторины различные игры. Вход на все мероприятия свободный.

Афиша «Ночи кино-2024» в Краснодаре

В Краснодарском краевом художественном музее имени Ф. А. Коваленко пройдет лекция «До того, как кино «заговорило».

В «Кубанькино» проведут мастер-классы по мозаике и изготовлению кукол-оберегов.

В краевой библиотеке имени А. С. Пушкина устроят выставку киноаппаратов, расскажут об истории кино Кубани. Будет работать экспозиция «Легенды отечественного кино».

Кроме того, с 18:00 начнутся мероприятия в Доме журналистики и в скверах, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

А с 18:00 до 20:00 на краснодарском Арбате пройдет фестиваль «Многокультурный микс». На улице Чапаева пройдет концерт, затем выставка кукол в национальных костюмах народов России и мастер-классы.