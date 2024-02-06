Ночь без воды проведут жители четырех микрорайонов Сочи

В зону отключения попадает ряд домов в микрорайонах Мацеста, Бытха и Светлана, а также в селе Раздольное.

Нештатная ситуация была зафиксирована 6 февраля на магистральном водоводе в районе улицы Новороссийское шоссе. Специалисты водоканала Сочи в кратчайшие сроки провели необходимые переключения населения на другие системы водоснабжения и провели ремонтные работы.

В настоящее время ведется наполнение системы. Чтобы избежать гидроударов оно производится в плавном режиме. Восстановить подачу воды в полном объеме планируют к утру 7 февраля, сообщает ситуационный центр МУП Сочи «Водоканал».

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