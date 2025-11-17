Нина Робская: нельзя наказывать ребенка за несоблюдение правил безопасности

Гости программы «Детали» — тренер школы детской безопасности «Стоп-угроза» Нина Робская, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде Елизавета Белякова, главный специалист отдела социально- психологической и методической работы управления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации Краснодара Наталья Большак.

Десятилетнему мальчику в подмосковном Красногорске разорвало кисть, когда он пытался поднять найденную на улице 10-рублевую купюру. В ней было замаскировано взрывное устройство с примерно 10 г тротила. Кроме того, устройство было начинено гвоздями. Ребенка оперировали шесть часов, врачам пришлось ампутировать ему несколько пальцев. Согласно социологическим данным, 50 детей пропадают в России каждый день, 10% не удается найти.

Также 80% детей до 12 лет думают, что преступник всегда в черной маске и с пистолетом, 75% детей называют чужого человека знакомым, если видят его во второй раз, 90% детей не рассказывают всю правду родителям, потому что боятся или не видят в этом смысла. Еще 90% детей помогут постороннему человеку найти котенка. В «Деталях» обсудили, что нужно сделать, чтобы научить ребенка элементарным правилам безопасности.