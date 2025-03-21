Нина Габуева: женщина сама решает, когда завершить кормление ребенка грудью

Гости программы «Детали» — врач-педиатр детской медицинской лаборатории, консультант по грудному вскармливанию Нина Габуева, нутрициолог клиники «Рождественская» Яна Науменко, врач-стоматолог клиники семейного здоровья City Clinic Дмитрий Коблов, врач-маммолог клиники экспертной онкологии «Евроонко» Елена Шарапова.

В соцсетях сейчас новый тренд: мамы-блогеры кормят детей грудью до 7 лет и говорят, что это здорово. Медицинское сообщество давно признало грудное вскармливание наилучшим для развития ребенка.

В целом, споры насчет идеального срока отлучения от груди не утихают столетия. Многие мамы предпочитают завершить ГВ к году или двум, пока у ребенка гибкая психика, и он уже через полгода забывает о том, что было раньше.

В чем польза грудного молока, от чего зависит его выработка, как кормление в дальнейшем сказывается на качестве зубов и прикуса — все обсудили в «Деталях».