Николай Зародов: ярмарки вакансий —это билет в мир профессий и карьеры

Гости программы «Детали» — начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Краснодарского края Николай Зародов, заместитель руководителя по социальному сопровождению филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Инна Шестакова, руководитель филиала казенного учреждения Краснодарского края «Центр занятости населения Краснодарского края» в Ленинградском округе Андрей Гром.

На Кубани пройдет региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». В нем планируют участвовать не менее 2 тыс. работодателей со всех муниципалитетов региона.

В этом году на ярмарке представят более 50 тыс. вакансий, в том числе крупных сельскохозяйственных, промышленных предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса.

Совместно с краевым филиалом фонда «Защитники Отечества» будет организована площадка для участников СВО и членов их семей, где специалисты предложат варианты трудоустройства. Еще пять площадок будут организованы для старшеклассников и студентов. Подробнее обо всем рассказали в «Деталях».