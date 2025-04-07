Николай Щербаков: в регионе к началу апреля заложили 225 га молодых садов

Гости программы «Детали» — генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, заместитель начальника управления сельского хозяйства муниципального образования Славянский район Алексей Уразко, заместитель директора по научно-производственной деятельности «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» Тарас Фоменко.

Кубанские садоводы получат более 1,3 млрд рублей господдержки. Эти средства направят на развитие садоводства: сегодня площадь плодовых и ягодных насаждений в регионе составляет около 30 тыс. га, из них более 90% — это сады интенсивного и суперинтенсивного типа.

В прошлом году садоводы Краснодарского края побили исторический рекорд, собрав 660 тыс. т фруктов и ягод. В этом году, по прогнозам аграриев, урожай будет еще больше. Подробнее об этом поговорили в «Деталях».