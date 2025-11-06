Николай Щербаков: для Кубани садоводство — одно из приоритетных направлений

Гости программы «Детали» — генеральный директор Союза «Садоводы Кубани» Николай Щербаков, заместитель директора по научно-производственной деятельности «Северо-Кавказский федеральный научный центр садоводства, виноградарства, виноделия» Тарас Фоменко, директор ООО «ГК «Супер-Сад» Сергей Тепляков.



Ежегодно на Кубани закладывается около 220 га питомников, где 30 сельхозпредприятий выращивают саженцы для промышленного садоводства. Продукция пользуется спросом не только в крае, но и в соседних регионах.

В 2024 году выращено 6,5 млн саженцев, из которых 4 млн использованы в крае, остальные реализованы. Для поддержки садоводов предусмотрены субсидии и гранты до 3 млн рублей на проекты «Малый сад». В 2025 году на эти цели выделено 1,37 млрд рублей. Подробнее о садоводстве — в «Деталях».