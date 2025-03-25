Николай Петропавловский: на Кубани активно строят соцобъекты

Гости программы «Детали» — заместитель председателя Законодательного собрания Краснодарского края Николай Петропавловский, исполняющий обязанности руководителя государственного казенного учреждения Краснодарского края «Центр гражданского воспитания молодежи Кубани» Николай Капранов, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Даниил Дьяченко, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае Федор Геращенко, президент Федерации эстетической гимнастики Краснодарского края Мария Иванова.



Президент России во время рабочей встречи в Москве обсудил с губернатором Краснодарского края развитие спорта в регионе. Вениамин Кондратьев рассказал Владимиру Путину о старте строительства дворца художественной гимнастики в Краснодаре. Проект, который при поддержке президента начали реализовывать в крае — «Самбо в школу». Это особый предмет гордости. Кондратьев подчеркнул, что для развития самбо в регионе выстраивают целую систему подготовки, которая объединяет занятия в школах, центры единоборств и дворец самбо в «Городе спорта» в Краснодаре. Помимо спорта, в крае уделяют больше внимание молодежной сфере. У нас множество молодежных объединений, деятельность которых направлена на патриотизм и бережное отношение к исторической памяти. Как это развивается — прокомментировали гости «Деталей».