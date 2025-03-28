Николай Курилов: самозапрет на кредиты — один из способов борьбы с мошенниками

Гости программы «Детали» — заместитель начальника Южного ГУ Банка России Николай Курилов, заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин, начальник отдела организации предоставления государственных и муниципальных услуг МФЦ Краснодарского края Павел Игнатиади, эксперт проекта «За права заемщиков» и платформы «Мошеловка» Народного фронта Александра Пожарская.

Краснодарский край вошел в пятерку регионов, жители которых чаще всего подавали заявление о самозапрете на выдачу кредитов. С 1 марта вступил в силу закон, дающий право россиянам ограничивать себя в получении займов и кредитов. Самозапрет распространяется только на потребительские кредиты и займы, но не касается ипотеки, автокредитов и образовательных кредитов с господдержкой.

С момента действия этого закона прошел почти месяц. По данным Минцифры, за первые дни внедрения самозапрета — такой возможностью воспользовались почти 2 млн жителей России. Через «Госуслуги» — более 1,5 млн пользователей. Средний возраст заявителя — 53 года. Алгоритм подключения самозапрета обсудили в «Деталях».