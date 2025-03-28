Николай Корсаков: у Азовского побережья большой инвестиционный потенциал

Гости программы «Детали» — заместитель начальника управления развития инвестиций и экспорта департамента развития бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края Николай Корсаков, начальник отдела инвестиционного развития, малого бизнеса и промышленности Темрюкского района Александра Ратушная, начальник управления экономики и инвестиций Приморско-Ахтарского муниципального округа Алла Кацагорова.





В 2025 году на реализацию стратегии «Кубанское Приазовье» власти Краснодарского края предусмотрели более 3 млрд рублей. Документ в ноябре прошлого года утвердил губернатор Вениамин Кондратьев.

Азовское побережье — территория, которая имеет большой потенциал для развития. В стратегию развития включили пять муниципалитетов: Ейский, Темрюкский, Щербиновский, Славянский районы и Приморско-Ахтарский муниципальный округ. В какой стадии реализация стратегии — обсудили в «Деталях».