Николай Клочан: жители Абинского района чтят память о героях

Гости программы «Детали» — начальник управления образования Абинского района Николай Клочан, директор музея Абинского района Елена Холошина, руководитель мультстудии «Ступеньки» Инна Стукало, председатель совета по поддержке добровольчества Абинского района по оказанию помощи участникам специальной военной операции Анатолий Бирюков, координатор волонтерских групп «Узелки Победы», «Полевая Кухня», «Сети победы» Вера Попова, ветеран СВО, активный участник благотворительной группы «Волонтеры БАРСов» Андрей Чигринский, директор Краснодарской краевой общественной организации «Детский спортивно-патриотический клуб «Пионеры Кубани» Сергей Прошка.

Оккупация Абинского района длилась долгих семь месяцев — с 21 августа 1942 года по 23 марта 1943 года. Немцы превратили станицу Абинскую в мощный узел обороны со всеми укреплениями и минными полями. Ценой больших потерь район удалось освободить от нацистов. Страницы истории листали в программе «Детали».