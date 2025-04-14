Николай Капранов: привычки здорового образа жизни прививаются в детстве

Гости программы «Детали» — и. о. руководителя Центра гражданского воспитания молодежи Кубани департамента молодежной политики Краснодарского края Николай Капранов, депутат Государственной думы РФ Дмитрий Пирог, начальник отдела информационной безопасности молодежи Центра гражданского воспитания молодежи Кубани Роман Степаненко.

В Краснодаре стартовал первый этап краевого проекта «Экология здоровой жизни». Он посвящен профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. После завершения обучения волонтерские группы будут заниматься профилактической деятельностью среди сверстников и школьников, формируя у них антинаркотическое мировоззрение.

Подробнее обо всем рассказали в «Деталях».