Николай Капранов: главное наше направление — вопросы патриотизма

Гости программы «Детали» — исполняющий обязанности руководителя Центра гражданского воспитания молодежи Кубани департамента молодежной политики Краснодарского края Николай Капранов, заместитель директора Краснодарского политехнического техникуму минобра Кубани Наталья Гетьман, начальник отдела по делам молодежи администрации Новороссийска Ольга Параскиопуло.

Краснодар присоединился к международной военно-патриотической акции «Эстафета Победы-2025». Она посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Эстафета проходит вдоль государственных границ девяти стран СНГ. Два маршрута начинаются от Брестской крепости и в Мурманске. В церемонии участвовали представители регионального департамента молодежной политики и руководство Центра гражданского воспитания молодежи Кубани.

Как они занимаются вопросами патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи региона, какие акции в крае проводят — рассказали в «Деталях».