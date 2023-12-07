Николай Долуда награжден Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Награду вручили в ходе выездного заседания Совета при президенте России по делам казачества. Заседание прошло в Астраханской области. Провел его помощник президента России Дмитрий Миронов.

Участники встречи обсудили задачи, заложенные в Стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы. В том числе — развитие системы непрерывного казачьего образования и вопросы патриотического воспитания.

Принято решение создать в России экспертную комиссию для контроля реализации Стратегии в регионах. Этот орган возглавил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по делам национальностей Николай Долуда.

В своем обращении к участникам встречи Долуда подчеркнул значимость задач Стратегии. В том числе — определенную президентом страны задачу по подготовке кадрового резерва для казачьих обществ.

«У казаков нет своих казачьих военных училищ. Начальную специализированную подготовку лидеры казачьей молодежи, будущие атаманы получают именно в казачьих кадетских корпусах. Наша задача — атаманов взводов, казачьих классов, школ направлять в вузы Ассоциации, реализующие казачий компонент. Из стен вузов, после окончания, будут выходить готовые атаманы первичных казачьих обществ», — сказал Николай Долуда.

Также он предложил внести в протокол заседания Совета решение о проведении в апреле-мае 2024 года в Москве семинара-совещания для руководителей рабочих групп всех территорий, на которых расположены войсковые казачьи общества.

В ходе встречи Николая Долуду наградили Орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за выдающиеся заслуги, связанные с укреплением российской государственности, укреплением мира, дружбы и сотрудничества между народами и за значительный вклад в укрепление обороноспособности страны.