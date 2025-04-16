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Никита Лойко: любая соцсеть настроена на то, чтобы удержать внимание зрителя

Ссылка https://kuban24.tv/item/nikita-lojko-lyubaya-sotsset-nastroena-na-to-chtoby-uderzhat-vnimanie-zritelya
Никита Лойко: любая соцсеть настроена на то, чтобы удержать внимание зрителя
Видео канала «Кубань 24»

Гость программы «Хорошее утро» — рилсмейкер, контентмейкер-маркетолог Никита Лойко.

Раньше Никита Лойко был ведущим настольных игр и квиза, но волей случая друг позвал его с собой в проект. В результате всего за три дня гость «Хорошего утра» научился искусству создания видеоконтента для соцсетей.

О том, каким был путь становления рилсмейкером, в чем заключалось обучение, как удалось освоить месячный курс за такое короткое время и в чем особенность профессии, гость рассказал в «Хорошем утре».

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