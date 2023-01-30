Нежилая постройка сгорела в горах Сочи. Видео

Возгорание произошло днем 30 января в селе Веселом на улице Коммунаров.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 15:31. Спасатели прибыли на место через 13 минут и установили, что нежилая постройка загорелась на площади 120 кв. м.

В 15:48 возгорание локализовали. В 16:04 последствия пожара полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем в селе Веселом боролись 14 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

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