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Нежилая постройка сгорела в горах Сочи. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezhilaya-postrojka-sgorela-v-gorah-sochi-video
Видео t.me/love_sochi

Возгорание произошло днем 30 января в селе Веселом на улице Коммунаров.

Информация о пожаре поступила диспетчеру Сочинского ПСГ в 15:31. Спасатели прибыли на место через 13 минут и установили, что нежилая постройка загорелась на площади 120 кв. м.

В 15:48 возгорание локализовали. В 16:04 последствия пожара полностью ликвидировали. В результате происшествия никто не пострадал. С огнем в селе Веселом боролись 14 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Читайте также: нежилое здание на пересечении улиц Ефремова и Ковтюха сгорело в Армавире. Об инциденте сообщили вечером 29 января в соцсетях. Огонь уничтожил нежилое строение площадью в 30 кв. м.

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