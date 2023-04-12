Незаконные и бесхозные подземные коммуникации в Сочи будут искать георадаром
Благодаря этому аппарату специалисты МУП «Водоканал» смогут обнаруживать незаконные врезки в водопроводные трубы, а также находить бесхозные трубопроводы.
Как отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов, в городе-курорте ежемесячно выявляют незаконные подключения к канализационным сетям, а нарушителей привлекают к административному наказанию.
«Врезки выполняются с нарушениями строительных норм и правил. Как следствие, коммуникации начинают работать на повышенных нагрузках, приходят в аварийное состояние, а население сталкивается с перебоями воды. Незаконные трубопроводы маскируют под бетоном. Обнаружить их поможет георадар», — добавил Петр Северов.
Кроме того, с помощью прибора можно увидеть положение трубы под землей, а также оценить глубину ее залегания до восьми метров. Сейчас инспектора СКИР проходят обучение по работе с новым устройством, в том числе в полевых условиях.
Всего для нужд города приобрели четыре георадарных комплекса, по одному в каждое районное подразделение, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», новые георадары появились в Сочи.
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