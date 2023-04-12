Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Незаконные и бесхозные подземные коммуникации в Сочи будут искать георадаром

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonnye-i-beshoznye-podzemnye-kommunikatsii-v-sochi-budut-iskat-georadarom
Незаконные и бесхозные подземные коммуникации в Сочи будут искать георадаром
Фото пресс-службы администрации Сочи

Благодаря этому аппарату специалисты МУП «Водоканал» смогут обнаруживать незаконные врезки в водопроводные трубы, а также находить бесхозные трубопроводы.

Как отметил директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Петр Северов, в городе-курорте ежемесячно выявляют незаконные подключения к канализационным сетям, а нарушителей привлекают к административному наказанию.

«Врезки выполняются с нарушениями строительных норм и правил. Как следствие, коммуникации начинают работать на повышенных нагрузках, приходят в аварийное состояние, а население сталкивается с перебоями воды. Незаконные трубопроводы маскируют под бетоном. Обнаружить их поможет георадар», — добавил Петр Северов.

Кроме того, с помощью прибора можно увидеть положение трубы под землей, а также оценить глубину ее залегания до восьми метров. Сейчас инспектора СКИР проходят обучение по работе с новым устройством, в том числе в полевых условиях.

Всего для нужд города приобрели четыре георадарных комплекса, по одному в каждое районное подразделение, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал ранее интернет-портал «Кубань 24», новые георадары появились в Сочи.

Статьи
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Повестки от военкоматов через «Госуслуги»: оповещение, отсрочки, когда заработает система
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Как перестать сутками сидеть в телефоне
Шоколадный кулич на Пасху
Шоколадный кулич на Пасху
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
«Белок молодости»: продукты, содержащие природный коллаген
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Какой сегодня праздник: что отмечают 12 апреля
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Сочи спасатели вынесли из леса туристку, которая сломала ногу на мокрой тропе к Агурским водопадам
  2. Спасенный в горах Новороссийска страус ищет «любовь»
  3. В Адыгее 10-летняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла
  4. Листовки ЧВК «Вагнер» начали приходить жителям Краснодара
  5. Самодельную «Волгу» за 11 млн рублей выставили на продажу в Анапе
  6. В Краснодарском крае выделят дополнительный участок под кладбище для ЧВК «Вагнер»
Прямой эфир
Мы в соцсетях