Незаконную рыбную продукцию на 10 млн рублей изъяли в трех районах Кубани

Немаркированную рыбную продукцию в трех районах края нашли сотрудники регионального правления экономической безопасности и противодействия коррупции.

В ходе проверки в Кореновском и Ейском районах, а также Приморско-Ахтарском муниципальном округе на складах и в производственных цехах правоохранители обнаружили более 37 тыс. кг незаконной продукции на сумму 10 млн рублей.

Полицейские продолжают оперативно-розыскные мероприятия лиц, причастных к сбыту этой продукции. Ее изъяли и поместили на хранение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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