Незаконную гостиницу снесли в районе Ростовского шоссе в Краснодаре

Гостиница и все ее подсобные помещения построили без разрешения и с нарушением действующих норм.

Администрация города вместе с судебными приставами добилась сноса незаконного здания — владелец сам демонтировал строение.

«Ведем борьбу с незаконными постройками по всем направлениям — это и нестационарные объекты, и рекламные конструкции, и капитальные строения. Последних в городе не так много, но те, которые построены без разрешений, должны быть безусловно ликвидированы. Порядок в этой сфере — приоритетная задача для столицы Кубани», — рассказал и.о. начальника управления муниципального контроля Максим Рубанов.

Незаконную гостиницу выявили несколько лет назад, на протяжении этого времени управление муниципального контроля готовило иск о сносе. Она располагалась в районе железнодорожных путей рядом с улицей Ростовское шоссе, вид разрешенного использования участка — для садоводства и огородничества.

Владелец многократно пытался обжаловать иск, однако вынужден был снести здание вместе с пристройками и подсобными помещениями. Общая площадь незаконных построек — более 1 тыс. кв. м.

В прошлом году в краевом центре снесли 80 самовольных построек и 599 временных сооружений. Кроме того, убрали 821 незаконную рекламную конструкцию, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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