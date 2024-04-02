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Незаконную добычу водных биоресурсов обсудили в Приморско-Ахтарском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nezakonnuyu-dobychu-vodnyh-bioresursov-obsudili-v-primorsko-ahtarskom-rajone
Незаконную добычу водных биоресурсов обсудили в Приморско-Ахтарском районе
Фото пресс-службы ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

В заседании межведомственной рабочей группы в прокуратуре Приморско-Ахтарского района участвовали руководители территориальных подразделений ФСБ, СК и отдела внутренних дел.

На совещании утвердили мероприятия, нацеленные на увеличение темпов работы по оперативному выявлению и пресечению преступной деятельности в муниципалитете, установлению каналов вылова, перевозки и сбыта водных биоресурсов, изъятию нелегальных средств передвижения и лова, компенсации ущерба, причиненного водным биоресурсам, а также неотвратимости наказания для правонарушителей.

Проведение указанной работы, в частности в период весеннего нереста водных биоресурсов, поставлено под особый контроль, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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