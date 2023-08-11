Невролог назвала причины ухудшения качества сна летом

Летом существует ряд факторов, мешающих человеку спать. Однако устранить их и решить проблем со сном достаточно просто.

Врач невролог-сомнолог Елена Царева рассказала, что в первую очередь трудности при засыпании могут вызвать жара или духота в комнате.

«Если в спальне комфортные условия, то может быть третья причина — повышенная температура в кровати, если человек использует зимнее, тяжелое одеяло. Четвертая возможная причина проблем со сном — плохой материал постельного белья, который способствует сильному потоотделению, но не помогает отведению влаги и тепла», — объяснила специалист.

Кроме того, человек может испытывать проблемы со сном из-за долгого светового дня, поскольку вырабатывается меньше гормона мелатонина. Другая причина — нарушения водно-электролитного баланса в организме из-за жары.

Устранить факторы, негативно влияющие на сон, достаточно просто, отметила врач.

«Чтобы хорошо спать летом, надо обеспечить прохладу и проветривание в спальне. Также нужно постельное белье из «дышащих» натуральных материалов. Зимние и летние одеяла должны отличаться», — сказала Елена Царева.

Она добавила, что летом важно соблюдать дневную норму потребления воды. Также можно использовать маску для сна, чтобы избежать воздействия света на глаза, сообщает радио Sputnik.