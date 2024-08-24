Невролог Аникина рассказала, почему подростки в школе страдают мигренью

Приступы сильной головной боли, тошнота, двоение в глазах и боли в животе периодически беспокоят детей в возрасте от 12 до 14 лет. Почему это происходит объяснила кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина.

Невролог отметила, что в период полового созревания у детей в школе часто начинает болеть голова либо возникает детский эквивалент мигрени. Среди симптомов схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах.

«И что мы говорим? Про девочек — «это месячные», про мальчиков — «не хочет учиться». На самом деле это эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными. То есть какая-то одна сфера, интеллектуальная, например, перегружена. А вторая, физическая, которая может ее компенсировать, недогружена», — сказала невролог.

Врач сообщила, что с подростковой мигренью, причиной которой стали интеллектуальные или эмоциональные перегрузки, можно бороться без лекарств. Аникина порекомендовала изменить образ жизни, добавив физические нагрузки.

«Если вы качаете, грубо говоря, одну эту «мышцу» только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной. Поэтому очень важно родителям смотреть, как подростки растут. Спорт два раза в неделю, тренировки, вокал — и так постепенно уходить от таблеток», — сказала Аникина.

Она подчеркнула, что нагрузка должна быть циклической. В качестве примера она привела кардиозону спортзала, сообщает радио Sputnik.

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