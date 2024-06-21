Невеселое развлечение: сколько лет разлагаются воздушные шары после праздников

В конце июня начинается пора выпускных. Во многих учебных заведениях и детских садах по традиции на праздниках в небо запускают много воздушных шаров, загадывая желание. Насколько безобидно это развлечение, выясняла корреспондент «Кубань 24» Кристина Макуха.

«Если шарик достаточно большой, то он может подняться на высоту до 5 км, ближе к стратосфере. Там достаточно холодно, из-за этого шарик лопается», — рассказывает ведущий научных экспериментов Евгений Сухинин.

Лопаясь, шары падают и приземляются на землю, в водоемы, запутываются в ветках, тем самым загрязняя природу. Производители говорят, что шары делают из латекса, который разлагается в течение двух лет, но есть нюанс:

«Во-первых, есть лента, на которую привязан шарик. Она делается из обычного полиэтилена, который разлагается 100-200 лет. Во-вторых, в последнее время чаще покупают светящиеся и фольгированные шарики, которые также очень долго разлагаются», — объясняет заведующий кафедрой геоэкологии и природопользования КубГУ Сергей Болотник.

Несмотря на то, что шары — не экологичны, они не перестают быть популярным атрибутом праздника. И в этом году, по сравнению с 2023-м, на фоне спроса их цена выросла в два раза. Так, сейчас один шарик стоит в среднем 160 рублей, с конфетти внутри — 190, а фольгированный — от 400.