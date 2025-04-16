Нетворкинг для предпринимателей прошел в Краснодаре

Мероприятие собрало свыше 3 тыс. участников. Топовые спикеры креативно рассказали о продвижении бизнеса.

На мероприятии говорили об актуальных инструментах, которые можно применить не только на производстве, но и в повседневной жизни. Вице-губернатор Кубани Александр Руппель посетил конференцию и рассказал о поддержке и развитии бизнеса в регионе.

«Развитие малого и среднего бизнеса сегодня для края считается приоритетными. За последние годы отношения бизнеса и власти существенно изменились, мы стали партнерами, стали не только слушать друг друга, но и слышать. Меры поддержки, которые мы вместе с вами разрабатывали, позволили не только удержать ситуацию в крае, но и позволить ей развиваться», — отметил Руппель.

Также замгубернатора добавил, что по итогам 2024 года количество предпринимателей на Кубани составило более 300 тыс. На 5% выросло и количество субъектов малого и среднего предпринимательства. Сейчас почти 45% работающих жителей Кубани заняты в сфере МСП.

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