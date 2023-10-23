Нестандартные номера для автомобилей разрешили устанавливать водителям в России

Теперь автомобилисты могут устанавливать на переднем бампере машины квадратные номера.

С 2020 года такие нестандартные номера разрешалось крепить только в задней части машины в штатные заводские крепления. Также раньше за установку такого госрегзнака был предусмотрен штраф в размере 500 рублей.

Водители американских, японских и ряда советских ретроавтомобилей из-за этого закона пользовались двумя комплектами номеров или устанавливали стандартные с помощью прокладок. Сейчас власти сочли проблему актуальной и изменили нормативную документацию, пишет «Коммерсантъ».

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