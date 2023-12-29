Несколько задержанных нанесли себе увечья, чтобы остаться на Новый год в Сочи

Инцидент произошел накануне в городском изоляторе временного содержания.

По предварительным данным, четверо задержанных мужчин самостоятельно нанесли себе увечья в ИВС. Таким образом они выразили несогласие с переводом в СИЗО в Армавире накануне Нового года. Задержанные хотели встретить Новый год в ИВС, а не в СИЗО из-за более лучших условий.

По факту произошедшего в изоляторе временного содержания прокуратура проводит проверку, сообщает ТАСС.

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