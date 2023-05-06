Непогода в праздники: в Краснодарском крае ожидаются похолодание и дожди

В праздничные дни на Юге России прогнозируют дожди с грозами и сильное понижение температуры воздуха. Столбики термометров покажут на 9 — 10°C ниже климатической нормы.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Александра Синенкова, 7 мая Черноморский циклон принесет похолодание и грозовые ливни на Юг России. Уже 8 мая непогода доберется на Северный Кавказ.

«Среднесуточная температура воздуха в южных регионах в связи с северным ветром ожидается на 9-10°C ниже климатической нормы», — сказал Синенков.

В Краснодаре дожди ожидаются с 7 мая. Температура воздуха составит 17-19°C. В понедельник 8 мая столбики термометров покажут до 12-14°C, а в День Победы температура опустится до 11-13°C.

Также дожди накроют и Сочи. В воскресенье 7 мая там похолодает до 17-19°C, а 8 мая температура упадет до 14-16°C, сообщает ТАСС.

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