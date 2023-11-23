Непогода на Кубани: как минимизировать вероятность ДТП в поездке

Следом за ливнями в край пришел снежный циклон. Осадки выпали в Армавире, Ейске и Краснодаре, а также в Новокубанском, Каневском, Ленинградском и Тихорецком районах.

На дороги вышла снегоуборочная техника. МЧС призывает жителей и гостей региона соблюдать правила безопасности.

«Ограничьте выход из дома без особой необходимости, воздержитесь от туристических походов. Не допускайте свое нахождение на улице вблизи высоких деревьев и рекламных щитов. Не находитесь под мостами и не паркуйте под ними транспортные средства», — сказал заместитель начальника ЦУКС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Юрий Юрьев.

В некоторых районах края температура опустилась ниже нуля. Возможны гололед и налипание мокрого снега. Чтобы избежать опасностей на дороге, нужно помнить о важных правилах в поездке:

Быть внимательным в пути. Переписка за рулем и громкие звуки отвлекают и могут привести к трагедии;

Прекратить движение, если не видно дороги. В темноте и во время непогоды можно не заметить пешехода. Также становится сложнее различить встречную полосу и препятствия;

На скользкой трассе тормозной путь увеличивается. Важно снизить скорость и увеличить дистанцию;

Не стоит забывать о ремнях и детских сидениях. Это лучшие средства для пассивной безопасности в поездке. Пристегните себя и ребенка;

Чтобы избежать ДТП, избегайте опасных маневров. Обязательно смотрите по сторонам при повороте и развороте. Убедитесь, что дорога свободна и вас пропускают.

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