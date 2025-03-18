Немецкую авиабомбу нашли в лесу у трассы М-4 в Новороссийске

Авиационную бомбу SC-50 времен Великой Отечественной войны нашли на территории Восточного района Новороссийска в лесном массиве у трассы М-4 «Дон» в ходе земляных работ.

Донской спасательный центр МЧС ликвидировал взрывоопасный предмет на полигоне Раевском. Транспортировкой и ликвидацией занимались также сотрудники ГО и ЧС, пожарные и МВД, написал глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram.

SC-50 — немецкая авиабомба Sprengbombe Cylindrisch 50. Общий вес бомбы — 55 кг, длина — 117 см, диаметр — до 20,1 см. Такие бомбы времен войны могли нести до 16,4 кг заряда взрывчатого вещества.

Читайте также: останки пяти бойцов Красной армии обнаружили у горы Долгой в Крымском районе. Добровольцы ассоциации «Кубаньпоиск» провели раскопки на горном-лесистом участке, где в марте 1943 года шли ожесточенные бои. В ходе работ в блиндаже у горы Долгой в Крымском районе поисковики обнаружили останки четырех советских воинов. А чуть выше по склону, в стрелковой ячейке, нашли еще одного бойца Красной армии.