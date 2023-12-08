Немецкий танкер доставил нефтепродукты из Новороссийска на базу ВМФ США

Об этом сообщил глава украинской мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в соцсетях.

По его данным, принадлежащий Германии танкер Avenca с крупной партией нефтепродуктов вышел из порта Новороссийска в середине ноября и уже доставил груз на военную базу морского флота армии США, которая расположена Восточном побережье. Эта база обслуживает американские корабли, выполняющие задачи в Средиземном море, а также Антлантическом и Индийском океанах.

Сообщается, что танкер перевез из Новороссийска в США 50 тыс. т. нефтепродуктов. Его маршрут удалось узнать с помощью порталов, отслеживающих перемещение морских судов.

В порту Новороссийска в танкеры отгружают российскую и казахстанскую нефть, сообщает Lenta.ru.

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