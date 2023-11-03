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Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nelegalnym-migrantam-v-rf-hotyat-zapretit-otkryvat-scheta-i-zaklyuchat-braki
Нелегальным мигрантам в РФ хотят запретить открывать счета и заключать браки
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

МВД РФ разработало законопроект, ограничивающий оказание ряда услуг незаконным мигрантам. Об этом сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова.

В эту категорию попали права на заключение брака, открытие банковского счета, регистрацию автомобиля и какой-либо собственности.

«Мы сейчас обсуждаем законопроект, и я думаю, что в ближайшее время он будет внесен в Госдуму. Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности», — цитирует Валентину Казакову ТАСС.

Казакова рассказала, что сейчас прорабатывают создание цифровых профилей иностранцев, куда будут вводить всю информацию о приезжем.

По данным МВД, на территории России сейчас 6,4 млн иностранных граждан. В основном все они приезжают работать. 

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