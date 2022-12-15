Нейросети уже готовы заменить писателей, художников, композиторов, певцов и 3D-дизайнеров

Технологии на основе искусственного интеллекта способны с нуля создать не только текст или музыку, но и все вместе, плюс — голос исполнителя. Также они могут писать книги и преобразовывать тексты в 3D-модель.

Новая музыка

Так называемая end-to-end генерация музыки дает возможность с помощью нейросетей создать текст, затем озвучить его, синтезировав голос, а потом сгенерировать мелодию и аранжировку.

Для написания текста (на английском) используется нейросеть ChatGPT. Голос синтезируется нейросетью Uberduck. Мелодия и аранжировка делаются через инструмент Jukebox, позволяющий задавать стиль создаваемой музыки.

На видео короткий клип, пошагово показывающий процесс генерации песни от постановки задачи на создание текста через ключевые слова до конечного результата.

Новая литература

С помощью вышеупомянутой нейросети ChatGPT сотрудник американской финтех-компании Brex Аммаар Реши сгенерировал детскую книжку «Alice and Sparkle», которая сейчас продается на Амазон по 9 долларов.

Идея книжки незамысловата — робот-ассистент Спаркл знакомит любознательную девочку Алису с миром технологий. Сгенерированный чат-ботом текст Реши проиллюстрировал с помощью нейросети Midjourney, получив на выходе 14-страничную книжку.

По признанию автора (если его можно так назвать) на работу над книжкой у него ушло 72 часа. Больше всего времени потребовало формулирование корректных запросов да оформления и последующая отбраковка нескольких сотен неудачных изображений.

Профессиональные писатели назвали книжку шаблонной, а иллюстраторы выявили множество недоработок в картинках. Тем не менее Реши уже продал около 70 экземпляров книжки и более 40 раздарил. При этом он получил множество негативных отзывов (вплоть до угроз) в соцсетях от иллюстраторов, увидевших в его несовершенном детище будущего конкурента.

Новая анимация

А тем временем компания Luma AI уже запускает нейросеть Imagine 3D, способную преобразовывать текстовое описание уже не просто в картинку, а в 3D-модель.

То есть создается потенциальный конкурент уже не только художникам, но и 3D-дизайнерам. На видео пример того, как нейросеть преобразует текстовые запросы.

Пока что Imagine находится в раннем доступе, но по мере доработки создатели обещают сделать ее доступной для всех.