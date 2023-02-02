Нейросеть определила, сколько «квадратов» жилья можно купить в Сочи и Краснодаре на маткапитал

Сумму материнского капитала на первого ребенка со стоимостью 1 кв. м вторичного жилья искусственный интеллект сопоставил со средней ценой однокомнатной квартиры площадью 40 кв. м.

Согласно результатам исследования, в Краснодаре маткапиталом можно покрыть стоимость 5,5 кв. м жилья — на 10,7% больше, чем в прошлом году. В Сочи на средства материнского капитала можно приобрести 2,5 кв. м. Сертификат покроет 6,2% квартиры.

В Москве на маткапитал можно купить 2 кв. м жилья, в Санкт-Петербурге — 2,9 кв. м. В Ростове-на-Дону при помощи сертификата можно приобрести 6,1 кв. м, в Ставрополе — 6,6% кв. м.

Большую площадь можно купить за маткапитал в Магнитогорске — 10,7 кв. м и в Махачкале — 9 кв. м, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России максимальный размер декретных выплат в 2023 году вырос до 383 тыс. рублей.