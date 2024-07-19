Неизвестные взломали чат замглавы Новороссийска по ЖКХ Сопелиди в Telegram

В этом чате новороссийцы могли узнать информацию об аварийных отключениях света. Сейчас он недоступен.

Информацию о том, что чат замглавы мэра Новороссийска Сергея Сопелиди взломали, сообщил Муниципальный центр управления города.

«До момента восстановления информация будет публиковаться на странице Муниципального центра управления и структурах: МКУ «УЖКХ», МУП «Водоканал», АО «АТЭК», УГХ», — говорится в сообщении.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в июне злоумышленники начали рассылать людям сообщения от имени главы Новороссийска Андрея Кравченко с фейковых страниц.

Жителей города-героя просят быть внимательнее, проверять информацию и не поддаваться на уловки мошенников.